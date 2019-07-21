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أسعار العملات مقابل الدينار الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار مع افتتاح السوق اليوم الأحد وسط توقعات بحدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار بسبب ازدياد الطلب عليه مع مطلع الأسبوع.

وتداول التجار الدولار صباح الأحد بـ 4.55 دينار، وحافظ اليورو على مستويات إغلاق السبت حيث تم تداوله بـ 5.07 ،أما سعر الذهب كسر عيار 18 فقد بيع الغرام بـ 153 دينار للغرام.

وعلى صعيد العملات العربية فقد حافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدينار مع بداية التداولات اليوم وبيع في سوق المشير بطرابلس بـ 0.27 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر على مستوياته وبيع بـ 1.57 قرشا، قيما حافظت الليرة التركية على قيمتها أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بــ 0.79 قرشا لليرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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