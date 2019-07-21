زوارة تستنكر الإفراج عن البغدادي

ندد عدد من المتظاهرين في مدينة زوارة بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بشأن الإفراج عن رئيس وزراء النظام السابق البغدادي علي المحمودي.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالإفراج عن البغدادي الذي يتهمونه بالتحريض على اقتحام مدينتهم واغتصاب نسائهم أبان أحداث ثورة فبراير عام 2011 مهددين بتصعيد الموقف حال لم يتم العدول عن قرار الإفراج.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قد قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بسبب ظروفه الصحية بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل بحسب بيان للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية