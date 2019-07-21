مصلحة الآثار الليبية تختتم دورة تدريبية في التصوير الجوي

بنغازي 21 يوليو 2019 (وال) – اختتمت مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة دورة تدريبية في مجال الآثار في ليبيا وذلك بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية، حيث استهدفت الدورة ثمانية متدربين من مختلف مراقبات الآثار كمرحلة أولى.

هذا وقد ذكرت المصلحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الدورة جاءت في إطار التعاون بين مصلحة الآثار الليبية والبعثة الفرنسية العاملة في مجال الآثار في ليبيا، حيث تركزت الدورة في المجالات الآتية: –

(التصوير الجوي – التصوير ثلاثي الأبعاد – معالجة الصور من خلال برنامج photo) والشروع في إعداد مجسم لمدينة شحات الأثرية من خلال هذه التقنية.

وقدم المدرب الفرنسي/YVES HOBELMAN من خلال الدورة، عرض وحوصلة نهائية عن الدورة وكيفية إعداد خطط وبرامج للمتدربين يمكن تنفيذها في الفترة القادمة (وال – بنغازي) ب ف/ رس

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