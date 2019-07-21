حالة الطقس في ليبيا ليوم الأحد

بنغازي 21 يوليو 2019 (وال)- يشهد الطقس ليوم الأحد اعتدال في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة النسبية على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 -35) درجة مئوية تصل في الدواخل (37) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (29 – 34) درجة مئوية أما على الدواخل (36) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 – 42) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير:

طقس قليل السحب ، واحتمال لسقوط أمطار على الكفرة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 43) درجة مئوية. (وال – بنغازي) رس

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