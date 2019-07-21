سلامة يلتقي وفد من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بوفد من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن اللقاء تناول سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع.

وأعرب سلامة عن ترحيبه بكل الجهود التي تبذل في سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة والعودة للمسار السياسي وإيجاد حل جذري للأزمة في ليبيا.

والتقى سلامة أيضا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تونس وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية وأكد الطرفان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وحماية المهاجرين والعودة إلى المسار السياسي في اسرع وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

