جويلي لـ واشنطن بوست: حكومة الوفاق بحاجة لصلاح بادي ومسلحين آخرين لقتال حفتر

ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي بأن حكومة الوفاق بحاجة للمطلوب من مجلس الأمن والمدرج على قائمة العقوبات الأمريكية صلاح بادي والمجموعة المسلحة التي يقودها ومجموعات اخرى كونهم يقاتلون معهم في طرابلس من أجل نفس القضية حسب قوله.

جويلي قال في تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تابعته وترجته صحيفة المرصد بأنهم لم يجندوا صلاح بادي في المعركة من قبل حكومة الوفاق في اشارة منه إلى أن بادي قد جاء للقتال بدون تلقى الأوامر من أحد.

وأكد جويلي في ختام تصريحاعته بأنهم جميعاً يقاتلون ضد “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، متهماً الأخير بتلقى دعم من فرنسا وعدد من الدول الاقليمية التي قال بأنها تنتهك حظر تصدير الاسلحة إلى ليبليا حسب زعمه.

المصدر : صحيفة واشنطن بوست

الترجمة | المرصد خاض

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