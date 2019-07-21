الاعلام الحربي يؤكد إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للوفاق

أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قيام الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني بالتصدى لهجومٍ جوي وإسقاط طائرة تركية مُسيّرة تابعة لقوات الوفاق جنوب طرابلس.

وشددت شعبة الاعلام الحربي في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن القوات المُسلحة تعمل طيلة الأربعٌ وعشرون ساعة بدون توقف وبكل الإمكانيات والخبرات العسكرية المُتاحة لتأمين المجال الجوي الليبي، مضيفة أنها لن تسمح للعدو بإنتهاك سيادته، وتهديد المدنيين والمنشئات الحيوية، حسب وصف البيان.

وكانت مصادر اعلامية اكدت اسقاط الطائرة المسيرة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، ويشكل سلاح الجو المسير المدعوم والمستورد من تركيا أخر الامكانيات المتاحة جوياً بعد قيام الجيش الوطني بتدمير اغلب طائرات الكلية الجوية في مصراتة، وتدمير غرفة عمليات إدارة الطائرات المسيرة في قاعدة معيتيقة بالاضافة إلى تدمير غالبية الطائرات المسيرة.

وأكدت مصادر مطلعة أن المجموعات المسلحة تستخدم مطار مدينة زوارة كنقطة انطلاق للطائرات المسيرة.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي