الأرصاد: البحر خفيف الموج ورؤية جيدة على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم الأحد، على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وجيدة إلى متوسطة من الخليج إلى طبرق.

كما توقع المركز ارتفاعا في الموج يتراوح ما بين (0.25-1.5متر). مؤكدا أنه لا تحذيرات فيما يخص عمليات الصيد اليوم.

الساحل من رأسإ أجدير إلى سرت

البحر هادئ إلى خفيف الموج، الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع احتمالية ظهور ضباب في الصباح الباكر، مع ظهور بعض السحب العابرة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و 1 متر، يصل إلى 1.25 متر على ساحل زوارة. وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة مئوية.