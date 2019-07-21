الصحاري يمنح “قروضا حسنة” لشراء الأضاحي

أعلن مصرف الصحارى يوم السبت لكافة عملائه إمكانية الحصول على قرض حسن لشراء أضحية العيد.

وبحسب ماورد عن إدارة المصرف فإن القيمة النقدية سيتم شحنها عبر بطاقة تداول حيث سيكون بإمكان المستفيدين من الخدمة سدادها خلال 12 شهرا.

وشددت إدارة الصحارى على توفير بعض المستندات للحصول على القرض من بينها إحضار صورة إثبات الهوية ووثيقة شهادة الراتب بالإضافة لتعهد من جهة العمل بعدم تحويله.

وكان مصرف الصحارى قد أعلن في وقت سابق عن وصول دفعة جديدة من بطاقات “تداول” مطالبا كافة العملاء الراغبين في الحصول على البطاقة الذكية إحضار صورة عن إثبات الهوية بالإضافة للرقم الوطني، وتُمكِن بطاقة تداول مستخدميها الشراء من أكثر من 3000 نقطة بيع موزعة على نطاق جغرافي يصل نحو 95% من ليبيا.

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