تواصل أعمال الصيانة بمستشفى طرابلس المركزي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكمال أعمال تجهيز وإنشاء أول مقهى داخل مستشفى طرابلس المركزي لتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للعاملين الصحيين داخل المستشفى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى إنشاء المقهى في ظل تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز لأقسام ووحدات المستشفى، إذ يضطر العاملون لمغادرة المبنى لشراء الأطعمة والمشروبات أثناء فترات الراحة وأحيانًا أثناء الليل لعدم وجود مقهى.

ويشهد مستشفى طرابلس المركزي أعمال صيانة شاملة وتجهيزًا لأقسام الإسعاف والطوارئ والمناظير وإسعاف الباطنة والجراحة العامة فضلًا عن إجراء صيانات للأسطح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية