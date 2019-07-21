عمليات الكرامة: إسقاط طائرة تركية مسيرة في عين زارة

أعلن المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إسقاط طائرة تركية مسيرة، في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وتستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يوجه خليفة حفتر، القائد العام للجيش، كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

