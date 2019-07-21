مديرية أمن طرابلس تبحث مشكلة تكدس القمامة

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، اجتماعا مع نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس وعضو المجلس البلدي ابي سليم ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن تاجوراء وكذلك ممثل عن جهاز الحرس البلدي وكذلك ممثلين عن شركة الخدمات العامة ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة ومساعد مدير الامن لشؤون المراكز ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس ورئيس مكتب العلاقات العامة طرابلس .

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن المجتمعون ناقشوا أبعاد مشكلة تكدس القمامة في الشوارع العامة ومدي معاناة المواطن في التصرف في المخلفات في ظل عدم وجود قنوات خاصة بتصريفها كما جرى مناقشة موضوع جمع ونقل هذه المخلفات إلى المواقع المقترحة وتطرقوا إلى وجود مركبات آلية مصممة ومختصة بالقمامة والتي تحتاج إلى صيانة لازمة وضرورية لإمكانية الاستفادة منها.

وشدد مدير أمن طرابلس على ضرورة ايجاد حل عملي وسريع لمشكلة القمامة في المدينة.

واتفق المجتمعون على زيارة بعض المواقع التي اقترحها عدد من الحضور ومعاينتها بغية اعتماد أفضلها لتسريع الحل لهذه المشكلة.

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