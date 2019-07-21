427 عائلة نازحة من طرابلس إلى سرت

قدر مصدر بمكتب الشؤون الاجتماعية بسرت إجمالي أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس إلى بلدية سرت بأكثر من 427 عائلة نازحة.

وقال رئيس لجنة تسجيل الأسر النازحة بقطاع الشؤون الاجتماعية بسرت، علي أبوبكر، إن تلك الأسر حصلت على مساعدات إنسانية غذائية وغير غذائية من البلدية.

ويسجل مكتب الشؤون الاجتماعية أعداد النازحين بسرت برعاية لجنة الأزمة بالبلدية المشكلة بقرار عميد بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة. ومن المقرر أن تمنح بلدية سرت إعانات مالية بقيمة ألف دينار لكل أسرة.

وأصدر عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، الأسبوع الماضي قرارا بصرف ألف دينار من مخصصات البلدية إلى كل نازح من طرابلس في المدينة.

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