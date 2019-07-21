الإعلام الحربي يعلن التصدي لهجوم جوي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاعات الجوية للقوات المُسلحة تمكنت من التصدى لهجومٍ جوي من قوات حكومة الوفاق وقامت بإسقاط طائرة تركية مُسيّرة تابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقطر.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تعمل على مدار الساعة على تأمين المجال الجوي الليبي، مؤكدة أنها لن تسمح للعدو بانتهاك سيادته، وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يوجه خليفة حفتر، القائد العام للجيش، كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها.

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