91149 طالب يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

بدأ اليوم الاحد 91149 طالب وطالبة في أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة لحكومة الوفاق، حسب الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الوزارة وضعت تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في لجان الامتحانات تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

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