صيانة الألياف البصرية في سرت

بدأ مهندسو وفنيو الاتصالات بفرق الشبكات بمنطقة اتصالات الخليج مصراتة بالتعاون مع مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت صيانة بعض كوابل الفايبر الألياف البصرية داخل مخطط المدينة.

وقال مدير مكتب هاتف ليبيا بسرت، أحمد يوسف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المهندسين والفنيين واصلوا الليل بالنهار منذ الجمعة لتسهيل وتطوير خدمات الاتصالات داخل مدينة سرت وتوفير خدمة الفايبر.

وتهدف أعمال الصيانة إلى تسهيل خدمات شبكة المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات، وربط بعض المحطات داخل سرت لاستكمال ربط المرافق الحيوية بالمدينة بكابل الألياف البصرية.

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