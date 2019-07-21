مصادر: مقتل 7 جنود من قوات الكتيبة 519 بغارة جوية لطائرة تركية مسيرة – أسماء

قالت مصادر عسكرية مطلعة أن غارة جوية لطائرة تركية مسيرة تابعة لحكومة الوفاق أسفرت عن مقتل 7 عناصر من قوات الجيش الوطني التابعين للكتيبة 519 اجدابيا صباح اليوم.

ونشرت المصادر أسماء القتلى وجميعهم من مدينة اجدابيا وأسمائهم كالأتي: ناصر سعد عثمان اللويطي الشيخي، عماد ناصر البدين، معتز حسين بن يحيى المصراتي، كيلاني نوري السعيطي، محمد ابراهيم الفاخري، محمد عبدالناصر ابراهيم بوديه الزوي، اشرف علي الشريف الشريفي.

وكانت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أكدت قيام الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني ظهر اليوم بالتصدى لهجومٍ جوي وإسقاط طائرة تركية مُسيّرة تابعة لقوات الوفاق جنوب طرابلس.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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