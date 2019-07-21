إدارة مركز رأس اجدير تكشف حقيقة إغلاق الطريق الساحلي

نفى مدير مركز رأس اجدير عقيد صلاح حلب، ما تردد من أنباء بشأن إغلاق الطريق الساحلي بمنطقة بوكماش بالقرب من المنفذ.

وأكد حلب، في تصريحات إعلامية أن الحركة في معبر رأس اجدير الحدودي تسير على نسقها المعتاد مشيرا إلى أن مجموعة من المحتجين وقفت في المعبر وألقت بيانا صباح اليوم الأحد احتجاجا على قرار إطلاق سراح أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً “رئيس الوزراء” البغدادي المحمودي، وغادرت تلك المجموعة المكان دون أن يؤثر ذلك على السياق المعتاد للحركة في الاتجاهين.

وكان وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم أصدر أمس السبت قرارا يقضي بالإفراج الصحي عن المحمودي وترددت أنباء عن قيام عدد من المحتجين بإغلاق الطريق الساحلي اعتراضا على القرار.

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