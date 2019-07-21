اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن كل السجناء السياسيين

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار الإفراج عن البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق، مؤكدة أن إطلاق سراح سجناء النظام السابق سيسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، والتوافق الاجتماعي والوطني.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح جميع السجناء والموقوفين السياسيين ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية، وذلك للأسباب الصحية التي يمر بها عدد كبير منهم.

كما طالبت اللجنة السلطات التشرعية والتنفيذية والقوى الوطنية والاجتماعية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، بدعم ومساندة السلطات القضائية في تطبيق أوامر النيابة العامة والمحاكم، وذلك ترسيخا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.

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