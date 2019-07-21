الشاطر يحذر من التهاون بشأن تصريحات القوات المسلحة بدخول قلب العاصمة

ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن البعض يهون من ما وصفها بـ”التهديدات لإقتحام طرابلس” ويعتبرون بأنها تأتي لرفع معنويات من وصفهم بـ”الميليشيات التي تنهار” (القوات المسلحة الليبية) ، مبيناً بأن كافة التهديدات السابقة سواء في بنغازي أو درنة نفذت بمساعدة دول هزيمته من هزيمتها، على حد وصفه.

الشاطر أضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس السبت أنه نتاج هذه التهديدات تم تدمير مدن وتهجير الآلاف على حد زعمه ، دون أن يشير بأن معارك القوات المسلحة في مدينتي بنغازي ودرنة كانت ضد جماعات إرهابية مصنفة كذلك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وإختتم عضو مجلس الدولة تغريدته بالقول :”المجنون ينفذ عندما يشعر بهزيمة تحاصره” في إشارة منه إلى أن القوات المسلحة ستنفذ ما توعدت به بشأن دخول قلب العاصمة طرابلس.

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