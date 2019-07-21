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الشاطر يحذر من التهاون بشأن تصريحات القوات المسلحة بدخول قلب العاصمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن البعض يهون من ما وصفها بـ”التهديدات لإقتحام طرابلس” ويعتبرون بأنها تأتي لرفع معنويات من وصفهم بـ”الميليشيات التي تنهار” (القوات المسلحة الليبية) ، مبيناً بأن كافة التهديدات السابقة سواء في بنغازي أو درنة نفذت بمساعدة دول هزيمته من هزيمتها، على حد وصفه.

الشاطر أضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس السبت أنه نتاج هذه التهديدات تم تدمير مدن وتهجير الآلاف على حد زعمه ، دون أن يشير بأن معارك القوات المسلحة في مدينتي بنغازي ودرنة كانت ضد جماعات إرهابية مصنفة كذلك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وإختتم عضو مجلس الدولة تغريدته بالقول :”المجنون ينفذ عندما يشعر بهزيمة تحاصره” في إشارة منه إلى أن القوات المسلحة ستنفذ ما توعدت به بشأن دخول قلب العاصمة طرابلس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الاخوانى غبى منه فيه بلا عقل مثل الشاطر نائب المرشد الذى كان يتباهى بانه يحكم 6 دول والان ذليل خلف القضبان مع المرشد العام للاخوان فاى نصر حققه هذا المعتوه الهزائم في كل مكان في مصر في السودان في درنة وفى بنغازى والان في طرابلس هزيمتهم محققة اذا كان سيدهم اردوغان هزم في انقرة وإسطنبول وانقصل عن حزبة قادة كبار يرفضون جنانه فدائما الخوان مغيبون يعيشون خارج الزمن فاحد شروط انضمامهم للجماعة ان يلغى هقله ويصبح عبدا للمرشد يتباهى بانه يتعامل معهم كالميت في يده مغسله وكان المرشد العام للخوان في مصر يقول لو رشحت ميت سيكسب الانتخابات وهذا واحد من الأموات مثل الحيوان صوان وغيرهم من المتخلفين عقليا لكن بعد ساعة الصفر مصيرهم معرف مثل ربهم المرشد العام الذى تم القبض عليه في ملابس نسوان انتهى الدرس أيها الاغبياء فلا قبل لكم ولا لسيادكم بجيش ليبيا العظيم ومن يدعمه من دولة الجوار التي تحمها امنها القومى من العدو العثمانلى يكفى ان تعرف ان مصر بها جيش نظامى واحتياط يعادل عدد سكان ليبيا كلها وقاعدة محمد نجيب العسكرية اكبر قاعدة عسكرية في المنطقة ومسافة السكة قصيرة جدا ساعات وتجد الاف الدبابالت ومئات الطائرات الاباتشى والمقاتلة الحديثة تدك اوكار الإرهابيين وتجعلهم هباء منثورا ولقد رأيت عينة بسيطة في سرت ورغم انه من حق مصر التدخل المباشر لحماية امنها القومى في اطار الحرب على الإرهاب الا انها تحترم سيادة الشعب الليبى ولا تتدخل الا اذا طلب منها الجيش الوطنى ذلك عكس اردوغان الذى يحتل اراضى سورية ويحارب جيشها الوطنى ويدعم الإرهاب في كل مكان ظنا منه ان الفوضى ستتيح له احتلال هذه الدول وهو واهم فالخوازيق التي تدخل مؤخرته في ليبيا ستعجل بنهايته ومحاكمته على جرائمه قريبا ان شاء الله اذا لم يتم سحله هو وزوجته امينة على الطريقة الرومانية من الشعب التركى الغاضب مثلما فعل الشهب الرومانى مع شاوشيسكوا وزوجته !!

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  • الاخوان المفلسين من شر ما خلق يختلفون عن المسلم العادى فى المعاملات حيث يقول الاخوانى القرآن دستورنا وهذا غباء بالطبع فالدستور من وضع البشر وكلامه ناقص وقابل للنغيير لانه من عند غير الله اما القرآن الكريم فهدانا الى الصراط المستقيم يهدى الى الحق بينما هم لانه ينظرون اليه كدستور ياخذون منه ما يشائون ويتركوا الاخر وهذا الصنف اسمه المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين اى قسموه الى أعضاء ياخذوا منه ما يريدون ويتركوا الاخر ووجد الاخوان ضالتهم فى صفات اليهود والمنافقين الواردة فى القرآن الكريم فجعلوها دستورا لحياتهم وخالفوا كل صفات المتقين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والقانتين والاوابين لنى امثلة على ذلك من صفات اليهود ماذا اخذوا منها ما ورد فى قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) وقوله تعالى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)
    اما صفات المنافقين فمتوفرة فيهم قرآن وسنة فى قوله تعالى :الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68
    وأول مرشد للاخوان فى عهد رسولنا الكريم كان ايوعامر عميلل الروم مثلما خسن البنا عميل الانجليز غماذا فعل أبو عامر بنى مسجد ضرار وتفريق بين المسلمين مثلما يفعل اردوغان وتميم وزعموا انهم يريدون هدمة الفقراء والمساكين لدخول الجنة فنزلت ايات قرانية تفضحهم الى يوم الدين وامر رسول الله بهدم وحرق مسجد المنافقين قال تعالى :وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) صدق الله العظيم

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  • اركان الاسلم عند اى مسلم خمسة اما عند الاخوانى أربعة فقط فهو من ذوات الأربع لا يعمل بالركن الأول من اركان الإسلام لنه يتعارض مع ثوابت الجماعة فالركن الأول وهو شهادة الا اله الا الله ووان محمد رسول الله هي ليست جملة ولكنها أفعال عملا بقوله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) وهذا الركن الاسلامى هو الذى يحدد صفات المسلم بدونه يكون من المفلسين وبدونه يكون من قال الله فيهم ويل للمصلين وبدونه يكون العالم اوالشيح من اول ثلاثة تسعر بهم النار مثل القرضاوى والصادق الغريانى لانهم لا يعملوا بهذا الركن حتى لو اكثروا من الصلاة والصيام والزكان ولكنها ليست خالصة لوجه الله بل لخداع الناس وهو ما رايناع فى اعتصام رابعة صلاة قيام ليل وتهجد ويخرجون بعدها ليفسدوا فى الأرض ويسفكوا الدماء إرضاء لمرشدهم ومعصية لله عز وجل لهذا غضب الله عليهم وهزمهم وحده ىشر هزيمة على يد عباده المخلصين فشهادة ان لا اله الا الله تعنى ان يكون عملك خالصا لوجه الله لا تبتغى بعملك الا مرضاته سبحانه وتعالى وليس هبة او منحة اومنصب اوجاه او منصب زائل قال تعالى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) بينما راينا عبدت المرشد خوان غريان يقتلون اسراهم الجرحى وهم مسلمين !!
    وعندما نقول واشهد ان محمدا رسول الله ونقتدى برسولنا الكريم الصادق الأمين بينما الصادق الغريانى الشيخ الاخوان كاذب ومنافق ويأمر بالمنكر ويحرض على الفتنة بينما رسولنا الكريم استغفر للمنافقين وزار جاره اليهودى عندما مرض رغم انه كان يلقى القاذورات فى طريقة اى خلق عظيم لرسولنا الكريم واى خسة وحقارة لعبدت المرشد من دون الله ورسالة الإسلام حددها الله عز وجل بقوله تعالى :وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107) وقال رسولنا الكريم :من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

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  • غبى اه شاطر لا اركان الاسلم عند اى مسلم خمسة اما عند الاخوانى أربعة فقط فهو من ذوات الأربع لا يعمل بالركن الأول من اركان الإسلام لنه يتعارض مع ثوابت الجماعة فالركن الأول وهو شهادة الا اله الا الله ووان محمد رسول الله هي ليست جملة ولكنها أفعال عملا بقوله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) وهذا الركن الاسلامى هو الذى يحدد صفات المسلم بدونه يكون من المفلسين وبدونه يكون من قال الله فيهم ويل للمصلين وبدونه يكون العالم اوالشيح من اول ثلاثة تسعر بهم النار مثل القرضاوى والصادق الغريانى لانهم لا يعملوا بهذا الركن حتى لو اكثروا من الصلاة والصيام والزكان ولكنها ليست خالصة لوجه الله بل لخداع الناس وهو ما رايناع فى اعتصام رابعة صلاة قيام ليل وتهجد ويخرجون بعدها ليفسدوا فى الأرض ويسفكوا الدماء إرضاء لمرشدهم ومعصية لله عز وجل لهذا غضب الله عليهم وهزمهم وحده ىشر هزيمة على يد عباده المخلصين فشهادة ان لا اله الا الله تعنى ان يكون عملك خالصا لوجه الله لا تبتغى بعملك الا مرضاته سبحانه وتعالى وليس هبة او منحة اومنصب اوجاه او منصب زائل قال تعالى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) بينما راينا عبدت المرشد خوان غريان يقتلون اسراهم الجرحى وهم مسلمين !!
    وعندما نقول واشهد ان محمدا رسول الله ونقتدى برسولنا الكريم الصادق الأمين بينما الصادق الغريانى الشيخ الاخوان كاذب ومنافق ويأمر بالمنكر ويحرض على الفتنة بينما رسولنا الكريم استغفر للمنافقين وزار جاره اليهودى عندما مرض رغم انه كان يلقى القاذورات فى طريقة اى خلق عظيم لرسولنا الكريم واى خسة وحقارة لعبدت المرشد من دون الله ورسالة الإسلام حددها الله عز وجل بقوله تعالى :وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107) وقال رسولنا الكريم :من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

    رد