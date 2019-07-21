فخامة رئيس مجلس النواب يعد بحل كافة المختنقات التي تمر بها جامعة عمر المختار

القبة 21 يوليو 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالدكتور عبد المطلوب أحمد بوفروة رئيس جامعة عمر المختار .

وحضر اللقاء الذي عقد الخميس الماضي وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة جبريل الديباني، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة مفتاح الهصك، وعميد كلية الآداب والعلوم القبة خالد الصالحين، و نقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة وعضو نقابة موظفي جامعة عمر المختار رمضان عبد الكريم بوفروة.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب أن جامعة عمر المختار من أهم المؤسسات التعليمية ويشهد لها الجميع بكل ماقامت به من أعمال تستحق كل الثناء التقدير منها استقبال الطلاب النازحين والمحافظة على سير العملية التعليمية .

وأكد فخامته خلال اللقاء على ضرورة حلحلة جميع الأمور المتعلقة بالجامعة حفاظًا على سير العملية التعليمية بجامعة عمر المختار.

ومن جهته، تحدث رئيس الجامعة الدكتور عبد المطلوب أحمد بوفروة خلال اللقاء على عدد من الأمور الهامة المتعلقة بجامعة عمر المختار وفروعها في “القبة ، درنة” منها استكمال المشاريع وإجراء الصيانة لعدد من المقرات ومن أهمها صيانة فرع الجامعة بدرنة .

وأعرب رئيس الجامعة عن استيائه من بعض الموضوعات الإدارية والمالية والمتعلقة بصرف الاستحقاقات المالية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس .

وأوضح أن جامعة عمر المختار لم تُخصص لها ميزانية منذ عام 2013م وبالرغم من ذلك استمرت العملية التعليمية دون توقف .

وتابع أن الجامعة استضافة طلاب نازحين من مختلف المدن نتيجة الحرب التى خاضتها القوات المسلحة الليبية ضد العصابات الإرهابية وذلك لاستكمال الدراسة ووفرت لهم الإمكانيات اللازمة. (وال – القبة) ب ع / ع ع

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