طبرق تحارب مهربي البشر

كلّف آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة عدد من الفصائل والسرايا العسكرية لمساعدة أجهزة الأمن الداخلي ومديرية الأمن ومكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق في مداهمة كافة أوكار الهجرة غير القانونية والقبض على تجار البشر ومحاسبتهم.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية أن بورقعه وعد بمداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية الموجودة في نطاق منطقة طبرق العسكرية الممتدة من إمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب جنوبا.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه يستقبل البلاغات من المواطنين عن المهربين وأوكارهم مع التحفظ على أسماءهم حفاظا على حياتهم من هؤلاء المجرمين ، مؤكداً أنانهم يتابعون أوضاع المهاجرين المبلغ عنهم وسيتم ترحيلهم على الفور بعد الإطمئنان على صحتهم.

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