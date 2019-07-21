بعد إتهامات مديرية أمن طرابلس.. النائب العام يأمر بالافراج عن رئيس جهاز الرقابة على الأغذية

ليبيا – أمر النائب العام اليوم الأحد بالافراج عن رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور محمد عمر المشاي بمجمع محاكم طرابلس.

مصدر مقرب من عائلة المشاي أكد في تصريح لصحيفة المرصد بأن محمد المشاي قد تم فعلاً الإفراج عنه اليوم من مجمع محاكم طرابلس ، مؤكداً وصول الاخير إلى بيته وهو بصحة جيدة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يشار إلى أن كتيبة الردع أبو سليم التي يقودها عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” والتابعة لداخلية الوفاق قد ألقت القبض على المشاي ، متهمةً إياه بقضايا فساد كثيرة من بينها تمليك سيارات تعود تبعيتها للمركز لأبنائه على حد زعمهم.

ونفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس السبت هذه الإتهامات بالوثائق التي كشفت بأن السيارات التى ذكرها الردع أبو سليم ومديرية أمن طرابلس على أنها تم تمليكها لأبناء المشاي لازالت مملوكة لمركز الرقابة وان كل تلك الإتهامات غير صحيحة ، ما يضع علامة إستفهام للتهم التي وجهتها مديرية أمن طرابلس نقلاً عن الردع ابو سليم بقيادة “غنيوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية