حملة دولية لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة إس أو إس المتوسط غير الحكومية بالاشتراك مع منظمة أطباء بلا حدود، عن إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا وذلك بعد 7 أشهر على منع سفينتها أكواريوس من الإبحار وحرمانها من رفع أي علم.

وذكرت المنظمة في بيان نشر في باريس إن السفينة أوشن فايكينغ تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية السنة.

وأوضح مدير العمليات في المنظمة فريديرك بينار أن السفينة ستتجول في وسط البحر المتوسط، لكنها لن تدخل أبدا المياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أنه منذ أن عهد الاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر إلى السلطات الليبية التي لا تملك كل الوسائل اللازمة لفعل ذلك كان يجري هذا التنسيق بحالة فوضى ولا يتم نقل النداءات.

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