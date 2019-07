أعلنت منظمة “اس او اس ميديترانيه” غير الحكومية بالاشتراك مع منظمة “أطباء بلا حدود” الأحد إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد سبعة أشهر على منع سفينتها “أكواريوس” من الإبحار وحرمانها من رفع أي علم.

وقالت المنظمة في بيان نشر في باريس إن السفينة النروجية “أوشن فايكينغ” تتوجه “حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر” الذي بات أكثر طريق بحرية قاتلة في العالم.

وأوضح مدير العمليات في المنظمة فريديرك بينار أن “السفينة ستتجول في وسط البحر المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل أبدا المياه الإقليمية الليبية”.

وأضاف أن “وجودنا في البحر يهدف إلى إنقاذ الأرواح، ونأمل أن تتفهمنا الدول وتنضم إلينا، لأن لا حلّ آخر في منطقة وسط البحر المتوسط”.

ورأى أن من “الخطأ القول إن سفن الإنقاذ تشجع على الهجرة، فحتى بدون هذه السفن، الهجرات تتواصل، ويبلغ عن عدد كبير من حالات الغرق”.

ولقي 426 شخصاً على الأقل حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

وأسفر آخر حادث غرق معروف قبالة سواحل تونس عن 60 قتيلاً على الأقل.

The post منظمة غير حكومية تطلق حملة جديدة لإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية