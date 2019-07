أفادت وكالة رويترز نقلا مصدر عسكري أن سبعة مقاتلين على الأقل موالين للجيش قتلوا خلال الليل في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط طائرة مسيرة اليوم الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس.

