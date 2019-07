“الشرق الأوسط”: “حفتر” سيصدر تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام طرابلس خلال الأيام المقبلة

كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش وجه كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس «تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضحت المصادر، أنه تم ” اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش قد قالت إن “جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي – القطري”.

