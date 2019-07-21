مصدر عسكري: مقتل 8 جنود من الجيش الليبي في “غارة تركية” وإسقاط طائرة

أفاد مصدر عسكري ليبي لقناة العربية بمقتل 8 جنود من الجيش الوطني جراء غارة جوية تركية في طرابلس، فيما أسقط الجيش طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة الليبية.

في سياق متصل، كانت قوات الجيش الليبي قد أعلنت استعدادها لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ”ساعة الصفر”.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أن يوجه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني”، كلمة إلى قواته العسكرية المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس، تتضمن صدور تعليمات جديدة.

وتتعلق تعليمات حفتر الأخيرة، شأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة “إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها”.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني: “إن جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي – القطري، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج”.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل في حكومة السراج أنها قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لأسباب صحية. وسبق أن صدر حكم بالإعدام ضد المحمودي، قبل 4 أعوام.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس: “إن القرار جاء بناءً على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية