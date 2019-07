غدا.. 50 إماما ليبيا في ورشة عمل “مواجهة التطرف” بمنظمة خريجي الأزهر

تنطلق، غداً الاثنين، ورشة عمل “دور الأزهر الشريف في مواجهة التطرف والإرهاب” بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمشاركة ٥٠ إماما وخطيباً من علماء ليبيا يمثلون مختلف المناطق، ونخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.تهدف ورشة العمل إلى فتح حوار مفتوح حول كيفية مواجهة التطرف والغلو، والتعريف بمتطلبات مواجهة التطرف، كما تسعى الورشة إلى تدريب الأئمة الليبيين على مواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة التى تروج لها التنظيمات الإرهابية، ودورهم في نشر ثقافة الحوار وإشاعة روح التسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو، وتوعية الشباب بحقيقة التطرف والغلو وتحصينهم من مخاطره.

وتتضمن الورشة العديد من المحاور تتناول قضايا ذات الصلة بمواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وتفعيل دور المسجد في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ الكراهية ودور الأئمة في تحصين المجتمع من التطرف.

