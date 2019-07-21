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“الخليج” تؤكد استعدادها لدعم “زلاف للنفط”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار، مع عضو لجنة الإدارة للمالية والخدمات بشركة زلاف لإنتاج لاستكشاف النفط والغاز رمضان اعبودة، اليوم الأحد، سبل الاستفادة من المنظومات المالية والتقنية المستخدمة بشركة الخليج والمتعلقة بالنشاط المالي، لتكوين منظومات مماثلة لها بشركة زلاف.

وأكدت شركة الخليج العربي للنفط، بحسب ما نشرت بصفحتها في “فيسوك”، استعدادها لتقديم المساعدة الممكنة لشركة زلاف في شتى المجالات.

وقالت “الخليج” إن هذا اللقاء يأتي ضمن التعاون المشترك بينها وبين جميع الشركات النفطية وخاصة الشركات التي أنشئت حديثا نظرا لحاجتها للدعم والمؤازرة.

وحضر الاجتماع مدراء إدارات المالية والشؤون الإدارية والحاسب الآلي من شركة الخليج العربي للنفط، ومدير الإدارة المالية ومدير تنفيذ مشروع SAP IT LEAD من شركة زلاف، والمختصون من الشركتين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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