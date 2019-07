أمين عام مجمع البحوث يلتقى أئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

التقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، أئمة ودعاة ليبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع فرع المنظمة بليبيا.

وألقى محاضرة للأئمة حول “علم التوحيد”، تناولت مفهوم علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة وأنه يدور على أمور منها: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال، مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار، وما يتعلق باليوم الآخر والقضاء والقدر، كما استعرض أقسام علم التوحيد والمهام الرئيسية المرجوة منه.

وفى الختام أوصى أمين عام مجمع البحوث, الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

