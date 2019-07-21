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زوارة تهدد بالتصعيد إذا أفرج عن البغدادي

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

ندد عدد من المتظاهرين في مدينة زوارة بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بشأن الإفراج عن رئيس وزراء النظام السابق البغدادي علي المحمودي.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالإفراج عن البغدادي الذي يتهمونه بالتحريض على اقتحام مدينتهم  أبان أحداث ثورة فبراير عام 2011 مهددين بتصعيد الموقف حال لم يتم العدول عن قرار الإفراج.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قد قررت الإفراج عن البغدادي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بسبب ظروفه الصحية بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل بحسب بيان للوزارة.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • ليته دمرها عن اخرها هذه المدينة التى تعادى الجيش وتسمح باستخدام ارضها ضده مالم يفعله البغدادى سيحدث لكم واكثر تستحقوا تدمير وحرق مدينتكم الخائنة والعميلة الحساب قادم ولن يرحمكم الشعب الليبى

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