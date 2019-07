الحبري: المليشيات سيطرت على ثروات ليبيا خلال 8 سنوات متتالية

المتوسط

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار بعد نهاية المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد التي سيطرت عليها مدة 8 سنوات متتالية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس السبت ضمن أعمال ورشة عمل بعنوان “تحـديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج”، نظمها المصرف بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

وأضاف الحبري ”إنه من خلال هذه الندوة نشهد أول تحدي حقيقي وهي الخروج فعليا من القانون التي تصدر دون نضج ودارسة وأخذ الوقت الكافي”، مؤكدا على أن القوانين لابد أن تصدر من القاعدة إلى القمة.

ودعا المحافظ كافة المهتمين بالقطاع الاقتصادي والمصرفي للقضايا والمشاكل التي لحقت بالدولة نتيجة تطبيق القانون رقم 1 لعام 2013 بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام، مشيراً إلى أن الصيرفة الاسلامية الان تحظى باهتمام واسع في قطاعات المال والاعمال في العالم.

