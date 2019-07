المتوسط

أعلن مكتب خدمات غريان بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الأحد، عن فتح باب الحجز للمواطنين لنقل مياه الشرب.

وأوضح المكتب في تعميم له أن باب الحجز سيكون مفتوحا اعتبارا من يوم الغد الاثنين 22 يوليو 2019 أثناء ساعات الدوام الرسمي.

