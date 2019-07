91149 طالب وطالبة يبدأون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

المتوسط

بدأت صباح اليوم الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق التابعة لحكومة الوفاق، حسب الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات، ويخوضها (91149) طالب وطالبة.

أوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أنها حددت تاريخ اليوم موعدا لبدء امتحانات الشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومادة التربية الإسلامية هي التي يستهل بها الامتحانات حسب الجدول، وسيكون اليوم الختامي للامتحانات يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 بمادة الحاسوب.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت تسهيلات للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، حيث فتحت باب التسجيل في المدة الماضية للطلبة النازحين للتسجيل في منظومة الامتحانات بالأماكن النازحين إليها، كما يوفر مركز الامتحانات أوراق امتحانات احتياطية في اللجان الامتحانية، تتيح للطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل أماكن نزوحهم، أو النازحين مؤخرا الدخول إلى الامتحانات.

