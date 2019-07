المتوسط

ناقش وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا الـيوم الأحـد، مع رئـيس وعـدد مـن أعـضاء مـجلس الـنواب فـي طـرابلس، قـانون رقـم 5 بـشأن الأمـن والـشرطة وتـعديلاته لـسنة 2019م.

كـما تـم الـتطرق إلـى تطورات الأوضاع في طرابلس، والظروف التي يعاني منها المواطنون في المدينة، كما تم التطرق إلى أوضاع النازحين بسبب الاشتباكات.

