رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالمؤقتة يلتقي رئيس شركة إنبي المصرية

التقى صباح اليوم في القاهرة رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، فخري المسماري، برئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات البترولية – إنبي، علاء حجازي.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين، للاستفادة من خبرة شركة إنبي، التي تعتبر من كبرى الشركات في مجال الاستشارات الفنية والتقنية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقدم شركة إنبي كافة المساهمات لتنفيذ مشروع خط الغاز الممتد من بنغازي إلى طبرق، وتقديم الاستشارات للمساعدة في إنهاء العمل بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن مشروع خط الغاز يعتبر من أكبر المشاريع التي ستتعاقد عليها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بهدف تغذية المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز في المنطقة الشرقية.

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