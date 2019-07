الرقابة على الأغذية تعلن الإفراج عن مديرها محمد المشاي

المتوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الإفراج عن مديره محمد عمر المشاي.

وأوضح المركز عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الأنباء تضاربت حول خلفيات اختفاء المشاي، حيث أكد المركز أنه مختطف على خلفية مواقفه الرافضة للفساد وإدخال شحنات من الأغذية والأدوية غير المطابقة للمواصفات، فيما أكدت مديرية أمن طرابلس أنه مقبوض عليه بموجب شكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز كونه قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز، وأنه بناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المشاي تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى وضبط أقوال المشتكي فيه.

