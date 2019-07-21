الشركة العامة للكهرباء ترحب بقرار وزارة الاقتصاد بحظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة

رحبت الشركة العامة للكهرباء بقرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني القاضي بمنع وحظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة “التنجستن”، وتناشد الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذه خدمة للصالح العام.

وأكدت الشركة على أهمية مجال كفاءة الطاقة وإعداد مواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة بشكل عام من خلال مشروع كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه اللجنة العليا لمشاريع التطوير بالشركة.

وأعتبرت صدور قرار وزير الإقتصاد والصناعة المفوض رقم (55) لسنة 2019 م بشأن حظر إستيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة الغير موفرة للطاقة (التنجستن)، خطوة أولى من إصدار القرارات الداعمة لهذا المجال.

كما ناشدت الشركة جميع الجهات ذات العلاقة والمسئولة بالدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار خدمةً للصالح العام، وتشجيع الموردين لإستيراد المصابيح الموفرة للطاقة (LED) .

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