وفرت الخارجية الألمانية 2 مليون يورو للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا.

واوضح سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له على تويتر، أنه “نتيجة للأحداث الطارئة مؤخراَ، قامت الخارجية بتوفير قيمة 2 مليون يورو اضافية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليبيا”.

وأضاف أن ” توفير هذا المبلغ جاء بغرض تعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين ودعم النازحين بسبب النزاعات الراهنة”.

