“أجواء استثنائية” لطلبة الإعدادية في غدامس

في أجواء هي الأولى من نوعها، انطلقت في غدامس امتحانات الشهادة الإعدادية التي لاقت ارتياحا كبيرا من الطلبة وأولياء أمورهم بعد توفير الكثير من الإمكانيات للطلبة.

ووفرت الجهات المسؤولة عن التعليم في غدامس للطلبة البالغ عدد 130، قاعة مجهزة بكل السبل لتخفيف الضغط عن الطلاب، والمياه الباردة والتكييف والإفطار الصباحي، إضافة إلى مولد كهربائي احتياطي.

واستحدثت اللجنة المشرفة عبر التواصل مع مكتب الخدمات الصحية والصحة المدرسية، عيادة مصغرة لتقديم الخدمات الصحية للطلبة وتقديم الدعم النفسي لهم.

وتأتي هذه الخطة حسب تعليمات من وزارة التعليم بخصوص التقليل من لجان المراقبة ووضع جميع الملاحظين بلجنة واحدة وإيجاد مقترحات تكفل سير العملية بأبسط الإجراءات دون تعقيد أو تشديد.

وتطلبت هذه الترتيبات المسبقة تضافر جهود الجميع من مراقبة التعليم ولجنة مراقبة الامتحانات ومكتب التفتيش التربوي، إضافة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية لتكتمل الصورة بشكلها الحالي وتنعكس على الأداء وارتياح أولياء الأمور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية