“الخطف” يكشف سطوة المسلحين وضعف الرئاسي

تقرير|218

شكّل الخطف والابتزاز والتهديد بالقتل، صفة انتهجتها التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الحكومات المتعاقبة في ليبيا لترهيب الخصوم وتمرير مشاريعها.

وكانت حالة الاختطاف التي طالت مدير عام مركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد المشاي الذي أطلق سراحه مؤخرا، ومدير إدارة المتابعة بالمركز الدكتور علي الورفلي، أنموذجا من بين حالات كثيرة طالت عددا من الشخصيات والمسؤولين وصناع القرار .

ويوضح سلوك المسلحين خارج القانون مدى ضعف المجلس الرئاسي في إيجاد حل جذري لتحجيمهم بالرغم من الوعود التي أقر بها سلفا بعد إعلان تنفيذ الترتيبات الأمنية التي لم تجد طريقها وسط الفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.

وطبّقت ذات الحالة في بنغازي على النائب في مجلس النواب سهام سرقيوة التي بقي مصيرها مجهولا حتى الآن دون الإفصاح عن حقيقة الحادثة قبل الأجهزة الأمنية في المدينة.

ويرى مراقبون أن “الدولة المدنية” عُلقت شعاراتها ولم تستطع أن تتعدى واقعا باتت التشكيلات المسلحة تسيطر فيه على الرأي والقرار.

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