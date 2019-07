المتوسط:

كلف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اللواء المبروك الغزوي قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفاً للواء عبد السلام الحاسي.

وكانت مصادر عسكرية أكدت لصحيفة الشرق الأوسط أن خليفة حفتر سيصدر تعليمات خلال الأيام المقبلة باقتحام طرابلس.

