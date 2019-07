المتوسط

أكد المجلس البلدي غدامس أنه سيتم توفير شحنة من غاز الطهي تقدر بألف اسطوانة غاز خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضح المجلس على صفحته بموقع فيسبوك، أنه يسعى بخطى حثيثة لأجل حل مشكلة غاز الطهي، مضيفا أن الشحنة ستصل لبلدية غدامس وتوزع للمواطنين .

