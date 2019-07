بلومبرج: تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أدنى مستوياته منذ 5 أشهر

المتوسط

أعلنت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى ما يصل لنحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر.

وأضافت أن ذلك جاء بعد أن أغلقت جماعة مجهولة صماما على خط أنابيب وإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، وخفض الانتاج بمقدار 209 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن تلك الكمية المقتطعة من الإنتاج تصل تكلفتها إلى 19 مليون دولار يوميا.

