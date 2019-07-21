“مخالفات خطيرة” بمصحات في زليتن

نفذ عناصر الحرس البلدي في زليتن جولة تفتيشية استهدفت المصحات والمختبرات الطبية داخل نطاق البلدية، وتم خلالها ضبط العديد من المخالفات الطبية.

وجاءت الحملة بتكليف من رئيس جهاز الحرس البلدي ليبيا العميد إسماعيل قُجه، وبرفقة إدارة تفتيش متابعة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

وقام عناصر الجهاز برفقة الأجهزة الأمنية وإدارة تفتيش ومتابعة المهن الطبية، بقفل العديد من المصحات والمختبرات المخالفة للنظام الصحي المعمول به عالميا.

ورافقت “218” الفريق في الجولة، وتبين وجود مخالفات خطيرة منها استعمال أدوات طبية خاصة بالعمليات لأكثر من مريض، وعدم الاهتمام بالنظافة، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية، وغياب شهادات المزاولة للعاملين.

وما زالت هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة للوقوف على أوضاع باقي المصحات والمختبرات التي لم تخضع لعملية التفتيش.

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