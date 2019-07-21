نيوزيلندا تبدأ بشراء أسلحة المواطنين

قام عدد من المواطنين في نيوزيلندا بتسليم أكثر من 10 آلاف قطعة من الأسلحة مع أجزاء وكماليات لها، إلى جهاز الشرطة، خلال الأسبوع الأول من خطة وضعتها الحكومة لإعادة شراء الأسلحة عقب الهجوم المسلح على مسجدين أودى بحياة أكثر من 50 شخصا، في أسوأ حادثة قتل جماعي شهدتها البلاد.

وعدّلت نيوزيلندا قانون حيازة السلاح في أبريل الماضي، إذ حظرت الحكومة معظم البنادق نصف الآلية ومخازن الرصاص التي تزيد سعتها عن عدد محدد، كما خصصت الحكومة نحو 140 مليون دولار لتعويض من يسلّم سلاحه بنحو 95 في المائة من التكلفة الأصلية، وقد ذكر بيان للشرطة أنها سعيدة بنسبة الإقبال على تطبيق هذا القانون.

وفي السياق؛ أعرب سكان المدينة التي وقعت فيها الحادثة عن استيائهم بسبب افتتاح أحد متاجر الأسلحة فرعا له في البلدة.

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