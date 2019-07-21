دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل سيادة عضو مجلس النواب إدريس المغربي

قرنادة 21 يوليو 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة اليوم الأحد سيادة عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة السيد إدريس عبدالله المغربي.

وناقش دولته مع سيادة النائب أوضاع بلديات الدائرة الرابعة الممتدة على طول خليج السدرة وأجدابيا مرورا بالواحات والجنوب الشرقي وصولا للكفرة.

وتطرق الاجتماع إلى الميزانيات التي خصصها مجلس الوزراء لصالح بلدية أجدابيا وبلديات الجنوب الشرقي التي فاقت مئة وسبعة وستون مليون دينار.

كما ناقش الاجتماع سير الأعمال بعدد من المشاريع في بلديات خليج السدرة بمختلف القطاعات إضافة إلى المشاريع المستعجلة ببقية البلديات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وثمن سيادة عضو مجلس النواب عن الدائرة عمل الحكومة المؤقتة بما يحقق الصالح العام ويرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

يشار إلى أن الاجتماع بحث المستجدات في الشأن العام على الساحتين المحلية والدولية. (وال – قرنادة) ع ع

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