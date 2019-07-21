بعد الإحتجاجات في زوارة.. عدل الوفاق: الإفراج عن البغدادي المحمودي مؤقت

ليبيا – قال الناطق باسم وزارة العدل بحكومة الوفاق محمد حمودة إن الإفراج عن البغدادي المحمودي مؤقت إلى حين تلقي النزيل العلاج في أحد المراكز خارج المؤسسات العقابية داخل البلاد أو خارجها.

حمودة أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الأحد إلى استمرار تواصل المتابعة القضائية للمحمودي والنظر في الدعاوى المرفوعة ضده ، منوّهاً إلى فرض المشرع الليبي ضمانة على السلطة التنفيذية ووزير العدل تقضي بإخضاعه للمراقبة خلال فترة علاجه.

وأضاف الناطق باسم وزارة العدل أن هذه الخطوة تعد إفراجا مؤقتاً حتى تتحسن حالته الصحية ليعود فيما بعد إلى إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل لاستكمال محاكمته.

يشار إلى أنه قد نظم عشرات المواطنين بمدينة زوارة وقفات احتجاجية على إطلاق سراح رئيس الوزراء الاسبق البغدادي المحمودي ، وصعد المحتجون عندما أقفلوا صباح اليوم الأحد الطريق المؤدي إلى معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس بمنطقة بوكماش.

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