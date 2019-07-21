شركة الكهرباء ترحب بحظر استيراد المصابيح المتوهجة

رحبت الشركة العامة للكهرباء بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي، رقم (55) لسنة 2019 م بشأن حظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة (التنجستن).

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” على أهمية مجال كفاءة الطاقة وإعداد مواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة بشكل عام من خلال مشروع كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه اللجنة العليا لمشاريع التطوير بالشركة مضيفة أنها تدعو في سياق سعيها لتحقيق أهداف مشروع كفاءة الطاقة لإعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة واعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، وتوفير نسب عالية من الاستهلاك وتشجيع الموردين على استيراد المصابيح الموفرة للطاقة (LED).

ودعت الشركة جميع الجهات ذات العلاقة والمسؤولة بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار خدمةً للصالح العام .

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